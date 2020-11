A GTO Engineering, empresa britânica de engenharia especializada na Ferrari, anunciou a construção do Moderna, o seu mais recente projeto e uma recriação do icónico 250 GTO. Este novo veículo deverá pesar menos de uma tonelada e pretende celebrar a época dourada da década de 1960. Surge também no seguimento da recentemente anunciada série limitada de recriações do mítico Ferrari 250 SWB.

O modelo agora anunciado será construído com base na experiência adquirida ao longo de três décadas, construindo, restaurando e mantendo vários Ferrari de estrada e de competição. Vai usar um chassis tubular com subestruturas em alumínio e a carroçaria será construída em fibra de carbono. As portas e o capot serão, no entanto, também em alumínio.

O grande destaque, para além duma versão modernizada de um design intemporal, é sem dúvida o motor que mantém a configuração V12 com quatro árvores de cames imediatamente associada aos Ferrari daquela época. A GTO Engineering estima que cada unidade levará 18 meses a ser construída e que só o motor consumirá 300 horas de trabalho. Não são ainda conhecidos os preços de tão exclusiva criação.