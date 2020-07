Depois do iX3, a casa alemã está a acabar o desenvolvimento do carro que os nossos camaradas do sítio motor.es chama de iX e cujo desenho lançaram. Habitualmente têm uma pontaria certeira e se isso acontecer, o iX vai dividir as opiniões.

Depois do veterano i3 e do novo iX3, vai surgir mais um SUV 100% elétrico que terá por base o protótipo iNext. Poderá chamar-se iX e os nossos camaradas do motor.es até desenharam a forma do novo SUV elétrico.

A frente será a mesma do Série 4, ou seja, com o duplo rim de generosas dimensões, maiores que no iX3 e com uma frente massiva que pode ser vista nos modelos em testes que andam camuflados. No interior, teremos o volante semelhante ao do i3 e um ecrã curvo com dimensões nunca vistas pelas bandas de Munique.

O iX terá uma bateria entre 90 e 120 kWh, uma motorização elétrica com 530 CV e uma autonomia de 600 km. O iX chegará ao mercado no final de 2021, início de 2022.