A Alfa Romeo deixou de produzir a terceira geração Giulietta no final do ano passado, depois de cerca de 10 anos de serviço. Não se sabe ainda qual o futuro desse nome histórico no seio da marca italiana, uma vez que não está confirmado que possa vir a ter um sucessor direto.

Se gosta do modelo e gostava mesmo de ter uma versão especial, então esta é a sua oportunidade de investir cerca de 150 mil euros num Giulietta TCR, uma máquina do mundo das corridas que foi agora colocada à venda, sem alguma vez ter competido, pela Ferrari de Houston, nos Estados Unidos da América.

Debaixo do capot está o habitual motor quatro cilindros com 1.75 litros de cilindrada, mas aqui “puxado” para cerca de 350 cavalos. A caixa sequencial de seis velocidades é da responsabilidade da Sadev. Não o poderá conduzir nas estradas portuguesas, isso é certo, mas será um dos mais rápidos e com mais estilo em qualquer track day nacional.