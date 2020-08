De acordo com os resultados apresentados pela Jato, a indústria automóvel começa a demonstrar um início do “regresso à normalidade” após vários meses de declínio. Ainda assim, em julho foram registados 1 278 521 veículos ligeiros de passageiros em toda a Europa, uma perda de 4% face ao mesmo período em 2019. Perante esta conjuntura ainda negativa, Felipe Munoz, analista da Jato, vê melhorias. “Tanto os consumidores privados com particulares estão a responder melhor às condições de mercado. Se a situação continuar a melhorar, podemos pensar numa recuperação em V da indústria automóvel na Europa”, comentou o analista.

Contudo, é nos veículos eletrificados que surgem as notícias mais positivas. De acordo com o estudo da Jato, julho de 2020 foi um mês recorde no que diz respeito a registo deste segmento na Europa. As 230 700 unidades vendidas representam um aumento de 131% quando comparado com o julho de 2019 e, para além disso, é a primeira vez que o segmento de veículos eletrificados ultrapassa a barreira das 200 mil unidades vendidas num mês.

Decompondo o número pelos diferentes tipos de motorizações, destaque para os mild hybrid que representam metade das vendas em julho. Os Principais impulsionadores destes números são os novos Ford Puma e Fiat 500. Já os híbridos plug-in, liderados por Ford Kuga, Mercedes-Benz Classe A, Volvo XC40 e BMW Série 3, representam um total de 55800 unidades entregues.

Por fim, os elétricos estão cada vez mais perto dos híbridos plug-in ao registarem um total de 53200 unidades vendidas. Este número é também ajudado pelo aumento da oferta que passou de 28 para 38 modelos em apenas um ano.