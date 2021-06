Se está a pensar ir a França nos próximos tempos, tenha atenção aos novos radares autónomos. Estes aparelhos podem mover-se graças à incorporação de uma bateria no seu interior, o que permite vigiar mais do que um sítio. Com esta medida, a polícia francesa pretende obrigar os condutores a respeitarem os limites de velocidade sempre, ao invés de o fazer apenas no local onde sabem que estará o radar.

Assim, estes radares autónomos podem, inclusive, multar em curvas e, devido à tecnologia LIDAR, conseguem detetar excessos de velocidade em ambas as direções de uma estrada. Para já, esta tecnologia apenas vai estar presente nas estradas francesas, mas não seria de estranhar que o mesmo fosse visto, num futuro não muito distante, em outros países europeus. Em Portugal, para além dos radares convencionais, já existem os radares que medem a velocidade média entre dois pontos, solução essa que já pode ser vista na Ponte Vasco da Gama.