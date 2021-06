A Volkswagen revelou todos os detalhes do novo Polo GTI que, para além de seguir a linha de design do renovado Polo, tem novos atributos técnicos. Relativamente ao “coração”, mantém o 2.0 TSI acoplado à transmissão DSG de sete velocidades, contudo, está mais potente. De facto, o utilitário desportivo passa dos 200 para os 207 cv e 320 Nm de binário. Com este ligeiro aumento, o Polo GTI acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,5 segundos, menos 0,2 segundos do que o antecessor. Já a velocidade máxima é agora de 238 km/h. Ainda ao nível mecânico, a marca alemã decidiu diminuir a altura ao solo do GTI face às versões base em 15 mm.

Quanto ao design, tal como é comum na Volkswagen, encontramos detalhes exclusivos da sigla GTI. Exemplo disso são os para-choques redesenhados, linha a vermelho na parte inferior da grelha, linha essa que se incorpora igualmente nos faróis IQ.Light e, como seria de esperar, a inclusão do logo GTI em vários pontos da carroçaria. No interior, os clientes vão encontrar um ecrã central que pode assumir 8 ou 9,2 polegadas (o segundo em opcional) onde são transmitidas as informações do sistema de infotainment. O condutor vai ter à sua frente um painel de instrumentos digital de 10,25 totalmente configurável. Face às versões base destaca-se ainda pela inclusão de bancos de cariz mais desportivo e a personalização com a cor vermelha.