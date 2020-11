Depois de vários teasers, a Volkswagen apresentou o novo Golf R. Este que é o mais potente da história e, muito provavelmente o último a ter motor a combustão pura, salta para o topo da gama do mítico modelo alemão. Começando pelo ponto estético, o R está mais desportivo e agressivo face ao Golf base. Destaque para o difusor traseiro que é acompanhado por quatro saídas de escape. Em opcional encontramos um sistema de escape em titânio da Akrapovic para quem quer um som ainda mais apurado. Na traseira o Golf R tem ainda uma asa traseira, enquanto as jantes podem ser de 18 ou 19 polegadas.

Passando para o motor, o Golf R está equipado com o 2.0 TSI que chega aos 320 cavalos e 420 Nm de binário. A Potência chega às quatro rodas motorizes através da transmissão automática DSG de sete velocidades. Ainda ao nível mecânico, destaque para o sistema de tração R-Performance Torque Vectoring que distribui a potência entre eixos, mas também entre as duas rodas traseiras. Com este equipamento, o Golf R permite realizar Drift e, aliás, tem um modo denominado Drift para quem quer um pouco mais de condução radical com o desportivo alemão. Sem esquecer o Modo Special que foi desenhado para retirar a melhor performance possível do desportivo no circuito de Nürburgring.

Quanto ao interior, temos exatamente o que encontramos num Golf base. Ou seja, um volante com botões táteis e patilhas na parte traseira, mas também um painel de instrumentos digital, acompanhado por um ecrã central de 10 polegadas com o sistema de infotainment Discover Media. Contudo, também recebe bancos mais desportivos com o novo logo R bordado nos bancos.