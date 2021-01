Atualmente na oitava geração, o Volkswagen Golf vai manter algumas das suas versões desportivas, sendo o R o topo de gama. No entanto, enquanto esta variante não chega ao mercado, o Golf GTI Clubsport, já disponível em alguns países, é visto como o Golf mais potente à venda. Como já começa a ser tradição, os rapazes da Automann-TV decidiram levar o desportivo à Autobahn para um teste “a fundo”. Equipado com o motor 2.0 litros turbo de 300 cavalos e 400 Nm de binário, o Clubsport está limitado a 250 km/h. Apesar das condições não serem as melhores, o que levou, inclusive, a utilizar pneus de inverno, o teste foi feito e os 250 km/h foram atingidos. Veja o vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=OfB8TtVUlPI