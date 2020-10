A Volkswagen revelou o novo Golf GTI Clubsport que surge como a variante mais agressiva do desportivo alemão até ao momento. Começando pelo motor, o 2.0 litros turbo chega aos 300 cavalos e 400 Nm de binário, uma clara melhoria face aos 245 cv e 370 Nm da versão base do Golf GTI. O motor está associado à típica transmissão automática de dupla embraiagem DSG e a potência chega às rodas dianteiras. Assim, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em seis segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h.

Contudo, as mudanças não acontecem apenas no motor. O Golf GTI Clubsport tem um diferencial dianteiro variável, em adição à suspensão adaptativa opcional. A Volkswagen afirma que isto ajuda a tornar a resposta do veículo mais rápida e diminui a perda de tração tradicional de um desportivo de tração dianteira. A suspensão também foi revista e rebaixada, deixando o Clubsport 15 mm mais perto do solo do que o Golf GTI “normal”. Um dos equipamentos mais curiosos desta nova variante é a inclusão do modo de condução Special. Este foi criado especificamente para realizar uma volta rápida em Nürburgring Nordschleife e, por isso, tem afinação de suspensão mais suave face ao Sport devido às ondulações que encontramos no circuito alemão.

No exterior é bastante semelhante ao Golf GTI, porém, o Clubsport tem detalhes exclusivos como a ausência de faróis de nevoeiro, jantes de 18 polegadas de série, uma asa traseira em preto e difusor traseiro. Curiosamente este não é o Golf GTI mais potente de sempre porque continua a perder para o Clubsport S da geração anterior.