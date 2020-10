A Volkswagen anunciou os preços do novo Golf GTE em Portugal. Aquela que é a variante referente à motorização híbrida plug-in, é oferecida em solo nacional com dois níveis de equipamento: GTE e GTE+. De facto, no que diz respeito a estilo, o GTE apresenta um visual semelhante aos desportivos GTD e GTI. Debaixo do capot encontramos um motor 1.4 litros turbo com 150 CV e um motor de 112 CV, produzindo, em conjunto, 242 CV e 400 Nm, servidos por uma caixa DSG de sete velocidades. A bateria de iões de lítio aumentou de capacidade cerca de 50%, rendo agora 13 kWh. A autonomia elétrica passou para os 60 km e o GTE pode ser conduzido em modo elétrico até aos 130 km/h.

No interior, o GTE é em praticamente tudo semelhante aos “irmãos” Golf base. Assim, reina a digitalização, mas com algumas mudanças como é o caso de menus específicos desta variante híbrida plug-in. Ao nível de assistentes de condução, destaque para o IQ.Drive head-up display ou Car2X que estabelece comunicação com outros veículos. Por fim, O Golf GTE começa nos 40922€, enquanto o GTE+ salta para os 42565€.