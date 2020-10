O novo desportivo da Toyota, o GR Yaris, fará a sua primeira aparição pública no Goodwood Speedweek no Reino Unido. Ao volante estará Elfyn Evans, piloto oficial da Toyota Gazoo Racing e atual líder do WRC, o Campeonato Mundial de Ralis. Evans trocará, temporariamente, o seu Yaris WRC pelo novo desportivo de estrada da marca japonesa.

O GR Yaris desfilará no Speedweek Super Special em dois momentos: dia 15 de outubro às 18 horas e a partir das 13h10 de dia 16 de outubro. Nestas etapas especiais marcarão presença inúmeros carros de rali com até meio século de história. As classificativas criadas combinam curvas rápidas com ganchos e mudanças de piso, asfalto e gravilha. O espetáculo está assegurado.

O Toyota GR Yaris recorre a uma nova plataforma e a um igualmente novo motor 1.6 Turbo, três cilindros, com 261 cavalos e 360 Nm. O sistema de tração integral e o peso de apenas 1280 kg permitem-lhe acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 5,5 segundos.