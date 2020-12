A Suzuki já disponibilizou os preços para o seu novo Swace, o segundo modelo a resultar da parceria com a Toyota depois do Across, SUV baseado no RAV4. O Swace, por sua vez, é baseado na carroçaria station wagon, TS, do Corolla.

O Swace está assim apenas disponível com uma motorização híbrida, já conhecida da gama da Toyota e que combina um motor a gasolina com 1.8 litros com um segundo elétrico para uma potência combinada de 122 cavalos.

O Swace está disponível no mercado nacional associado a dois níveis de equipamento, o GLE e o GLX, designações já conhecidas de outros modelos da oferta da Suzuki. E tal como noutras gamas da marca, também a versão de acesso, GLE, se destaca pela já apelativa lista de equipamento com, por exemplo, faróis LED e vários assistentes de condução propostos de série.

O Suzuki Swace está disponível a partir de 31140 euros, mas graças à campanha em vigor, o preço desce para 26617 euros. Já o nível GLX é proposto por 32975 euros, valor que também se vê reduzido para 28452 euros com o desconto válido para viaturas matriculadas até ao final do ano.