A nova geração do Skoda fabia foi apanhada em testes de estrada na República Checa. Esta é a primeira vez que a nova carroçaria foi vista a circular, ainda que pouco seja visível a nível de detalhes estéticos devido à extensa utilização de vinil de camuflagem.

A quarta geração do utilitário da Skoda passará a utilizar a plataforma MQB já presente em outros modelos do grupo, sendo essa uma das principais novidades do Fabia que deverá chegar ao mercado em 2021.

Tudo indica que o novo Fabia poderá inclusivamente superar os irmãos Audi A1, SEAT Ibiza e Volkswagen Polo em dimensões e apesar da forte concorrência que vai encontrar no segmento, não terá oposição no formato station wagon, uma vez que praticamente todas as marcas prescindiram desse formato mais versátil.