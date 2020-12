A RUF, preparadora conhecida por utilizar a base dos Porsche, anunciou que ainda se encontra a produzir o RCT Evo, um carro com base no 964 que se estreou em 1993. Desde então, já passaram 27 anos e a justificação desta continuidade é simples: “Se continua popular, não pares de o fazer”. No entanto, não é uma preparação barata. A RUF relembra que o preço desta criação é de 350 mil euros e, de referir, o cliente tem de fornecer um Porsche 964 como carro “dador”. Ou seja, não é propriamente para todas asa carteiras, mas o resultado final é um carro absolutamente novo com várias melhorias, mas com a mítica carroçaria 964.

O RCT Evo está equipado com o motor 3.6 litros bastante modificado para um total de 425 cavalos e 570 Nm de binário. Com estes valores é possível, segundo a RUF, acelerar até aos 320 km/h. Caso o dono queira, pode sempre optar por um kit de carroçaria em fibra de carbono opcional que aumenta os níveis aerodinâmicos, mas as opções não se ficam por aqui, visto que ainda encontramos um roll-cage ou travões carbo-cerâmicos. A unidade em questão está ainda revestida por uma cor roxa. “Enquanto a tecnologia evoluiu desde 1990, a fórmula para um carro divertido não mudou. O carro tem o mesmo feeling expectável de um 964, mas com mais potência e menos peso para uma melhor performance”, afirma Estonia Ruf, diretor de marketing da preparadora.

Fonte: RUF