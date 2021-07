O Renault Mégane E-Tech, a variante 100% elétrica, vai ser revelado no Salão Automóvel de Munique.

Tal como a Dacia, também a Renault vai marcar presença no Salão automóvel de Munique. O principal destaque no espaço do fabricante vai ser o lançamento oficial do Renault Mégane E-Tech. O novo carro elétrico vai recorrer à plataforma CMF-EV desenvolvida em parceria com a Nissan, a mesma utilizada no Ariya. A marca francesa revelou ainda que o motor elétrico debita 217 cv e a bateria de 60 kWh permite percorrer até 450 km com um único carregamento.Anteriormente, a Renault já tinha revelado alguns detalhes do interior que mostram uma verdadeira revolução face ao conhecemos atualmente do modelo compacto, com principal destaque para o painel de conjuga dois ecrãs (painel de instrumentos e ecrã central) na parte superior do tabiler.

Para além do Mégane E-Tech, a Renault vai levar ao Salão Automóvel de Munique outras “estrelas” como é o caso do protótipo do Renault 5 elétrico e outros modelos com variantes E-Tech, ou seja, vai ser um espaço marcado pela eletrificação da marca francesa.