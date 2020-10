Para quem não se recorda, a Piëch Automotive é uma empresa fundada por duas pessoas: Rea Stark Rajcic e Anton Piëch, filho de Ferdinand Piëch, ex-CEO do Grupo Volkswagen, e neto de Ferdinand Porsche, fundador da Porsche. Em 2019, dois anos após a fundação, apresentaram o primeiro concept no Salão Automóvel de Genebra que será 100% elétrico. Perante isto, a marca encontra-se a preparar o lançamento do primeiro modelo, o Mark Zero, e, para tal, têm estado a contratar pessoas influentes no mundo automóvel.

O mais recente é Matthias Muller, ex-CEO da Porsche do Grupo Volkswagen, que surge após Andreas Henke (antigo Diretor de Marketing da Porsche). Ou seja, Anton Piëch tem conseguido trazer, para a marca que criou, algumas pessoas influentes do passado próximo do Grupo Volkswagen. Para além disso, continua à procura de novos investidores e parceiros de desenvolvimento para o Mark Zero. Para já sabemos que o elétrico desportivo deve chegar ao mercado em 2022 com autonomia a rondar os 500 km e um preço superior a 150 mil euros.