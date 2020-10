É verdade que estamos em fase de pandemia e devemos evitar o contacto físico com outras pessoas, mas isso não impede vários carros de estarem juntos. Foi o que aconteceu no Subaru Tecnica International (STI) Subiefest, que decorreu nos Estados Unidos da América, e entrou para a história do Guinness World Records. De facto, conseguiram atingir a maior parada de sempre de Subaru’s do mundo ao juntarem 1751 veículos. Este número bateu por larga margem o anterior recorde que era de 549 veículos, valor esse conseguido em 2015.

Mas porquê tentar este recorde? A resposta é simples. A organização decidiu não cancelar o encontro anual, contudo, em vez de juntar várias pessoas num determinado espaço, juntaram vários carros. Para além disso, de ressalvar que cada carro que participou neste evento fez uma doação para uma instituição de caridade. No total, conseguiram doar 500 mil refeições ao Feeding America.