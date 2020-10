O Porsche 911 Turbo S é um dos desportivos mais impressionantes do mercado e tem mostrado ser uma verdadeira dor de cabeça em corridas de drag race. No entanto, isso não impede de empresas especializadas em modificações quererem ainda mais. É o caso da TechArt que vai lançar no próximo ano um aumento de potência considerável para o Turbo S da geração 922. Começando pela performance, o motor seis cilindros boxer de 3.8 litros buturbo passa dos 650 cv e 800 Nm para os 710 cv e 900 Nm de binário. Com estes números a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 2,6 segundos (0,1 s mais rápido face ao Turbo S de série) e atinge uma velocidade máxima igual à de fábrica: 330 km/h. Ainda a nível mecânico destaque para um novo sistema de escape, mas também, uma suspensão específica que pode ser ajustada ao gosto do cliente.

Contudo, a preparadora não se limitou a mudar os números de potência. Ao nível visual, apresentaram um kit estético que inclui um para-choques dianteiro redesenhado, saias laterais e apêndices aerodinâmicos. Na traseira encontramos um novo difusor e uma asa modificada. Para além disso está equipado com jantes de 20 polegadas na dianteira e 21 no eixo traseiro. Por fim, a preparadora criou um programa de personalização no interior, onde se destaca pedais em alumínio ou carbono e volante revestido artesanalmente.