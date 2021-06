A Porsche apresentou o novo 911 GTS, a versão que promete um visual distinto e uma dinâmica assinalável. Equipado com o motor boxer de seis cilindros, chega aos 480 cv e 570 Nm de binário, o que representa um aumento de 30 cv face ao atual Carrera S. Esta solução pode estar equipada com a caixa automática PDK, combinação que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,3 segundos, ou a caixa manual de sete velocidades como opção. Ainda ao nível mecânico, o Porsche Active Suspension Management (PASM) oferecido de série, garante uma resposta pronta às alterações dinâmicas. Nos Coupé e Cabriolet, o PASM é de série, combinado com o chassis desportivo rebaixado em 10 milímetros. Destaque ainda para um sistema de escape desportivo de série que garante uma banda sonora emotiva.

O Porsche 911 GTS vai estar disponível nas variantes 911 Carrera GTS com tração traseira Coupé e Cabriolet, 911 Carrera 4 GTS com tração integral, Coupé e Cabriolet e ainda 911 Targa 4 GTS com tração integral. Todas elas vão ter elementos exteriores distintivos em cor escura, uma das características desta versão. Elementos adicionais pintados em preto incluem o lábio do spoiler, o aperto central das jantes, a cobertura do motor e a designação GTS na traseira e portas. O pacote exterior, no qual estes e outros detalhes são acabados em preto brilhante, pode ser selecionado como opção. Para quem quiser um pouco mais, o pacote Design, disponível pela primeira vez no GTS, aplica uma redução de até 25 kg ao peso total, graças à inclusão de bacquets integrais em fibra de carbono reforçada com plástico (CFRP), vidros mais ligeiros para as janelas laterais e bateria mais leve. Os bancos traseiros são também removidos.

Ao nível de tecnologia, o Porsche 911 GTS recebe a nova geração do Porsche Communication Management (PCM) que apresenta funções adicionais e operação simplificada. As áreas de toque no menu Media foram aumentadas e a opção de organização dos mosaicos no ecrã principal é nova. O aprimorado assistente por voz reconhece discurso natural e pode ser ativado com “Hey Porsche”. Por fim, o novo Porsche 911 GTS está disponível em Portugal com um preço base de 173841 €.