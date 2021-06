Tal como era esperado, o novo Peugeot 308 vai manter a carroçaria carrinha (SW), variante essa que é agora apresentada. Apesar da secção dianteira ser semelhante à do hatchback, a distância entre eixos aumentou 55 mm (2732 mm) o que garante um comprimento 210 mm superior. Com este aumento de dimensões os passageiros traseiros vão beneficiar de 129 mm para pernas e a bagageira passa de 412 litros para 608 litros.

No interior é em tudo semelhante à versão hatchback, ou seja, os clientes vão encontrar o já conhecido i-Cockpit (digital com 10 polegadas de série em todas as versões, 3D a partir do equipamento GT), que está ligeiramente mais alto quando comparado com a anterior geração. O volante de pequenas dimensões continua presente, mas com o novo logo ao centro. A consola central foi revista e o painel de instrumentos de 10 polegadas está agora numa posição mais baixa, graças à passagem das saídas de ventilação para um plano superior. Como podemos ver nas imagens, os botões físicos foram reduzidos ao mínimo possível.

Relativamente a motores, a Peugeot também apresenta algumas novidades. A Peugeot 308 SW arranca com duas propostas híbridas plug-in. Falamos da junção entre o motor 1.6 PureTech a gasolina e um motor elétrico que, em conjunto, debitam dois níveis de potência. O mais acessível é o Hybrid 180 e-EAT8, tal como o nome indica, apresenta 180 cv de potência e até 60 km de autonomia em modo elétrico graças à bateria de 12,4 kWh. Encontramos ainda o Hybrid 225 e-EAT8 com 225 cv e 59 km de autonomia elétrica.

Se ainda prefere motores a combustão pura, saiba que a gama é praticamente a mesma. Ou seja, a gasolina, surge o bloco 1.2 PureTech com dois níveis de potência: 110 e 130 cv, sendo que o menos potente está disponível apenas com caixa manual de seis velocidades e o segundo tem em opção a caixa automática de oito velocidades. A aposta Diesel mantém com o bloco 1.5 BlueHDi com 130 cv e pode estar associado a uma transmissão manual de seis velocidades ou à automática EAT8. Por fim, a nova Peugeot 308 SW começa a ser entregue aos clientes em 2022 e vai ser construída na fábrica de Mulhouse, França.