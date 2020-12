O novo Peugeot 308, apresentado no passado mês de junho, está já disponível no mercado nacional. Para além da introdução da última geração de motores das famílias PureTech e Blue HDi, bem como da mais recente tecnologia de ajuda à condução, a nova gama do Peugeot 308 passa agora a estar dividida por três níveis de equipamento, Active, Allure e GT, sendo que todos eles podem ser complementados com o nível Pack. A série especial Style continuará disponível.

O Peugeot 308 passa igualmente a dispor da mais recente evolução do conceito i-Cockpit com painel de instrumentos digital de alta definição com 10 polegadas. No campo das ajudas à condução, destaque para o cruise control adaptativo (quando equipado com a caixa EAT8), sistema de estacionamento pilotado com câmara traseira a 180 graus e para os alertas de ângulo morto e de mudança de faixa, ambos com intervenção na direção.

A gama de motores inclui, do lado da gasolina, o motor 1.2 PureTech nas versões de 110 ou 130 cavalos, sendo que a mais potente pode estar associada à caixa automática de 8 velocidades no lugar da transmissão manual de 6. A oferta Diesel faz-se com o motor 1.5 BlueHdi de 130 cavalos, disponível com ambas as opções de transmissão. Os preços iniciam-se nos 25 050 euros para a carroçaria de 5 portas e nos 26 200 euros para a mais versátil SW.