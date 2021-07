A Opel revelou as primeiras imagens da nova geração do Astra que chega ao mercado no início de 2022.

Tal como aconteceu com o “irmão” de Grupo, Peugeot 308, também o novo Opel Astra passou por uma verdadeira revolução. Como poderá ver na galeria em cima a marca alemã inovou, e bastante, no visual ao apresentar o design dinâmico com linhas bem definidas e, como já era expectável, a nova assinatura “Opel Vizor” na dianteira. Relativamente a dimensões, a nova geração é 4 mm mais comprida (4374 mm), mas o principal destaque tem de ser dado ao aumento de 13 mm na distância entre eixos, um detalhe que deve melhorar a habitabilidade no interior. Tudo isto é acompanhado por uma bagageira com 422 litros de capacidade nas variantes a combustão pura.

“O novo Astra representa o emocionante novo passo da nossa nova execução de design”, explica o Vice-Presidente de Design, Mark Adams. “Com a sua arrojada secção dianteira Vizor, fortes e musculados guarda-lamas e linhas puras, o novo Astra tem uma personalidade muito desportiva e confiante”, acrescentou.

Quanto ao interior, o Opel Astra apresenta uma filosofia semelhante à revela no Opel Mokka. Assim, destaca-se a inclusão do Pure Panel que conjuga o painel de instrumentos e ecrã tátil central, ambos de 10 polegadas, num só layout curvo. Nesta nova geração, a marca alemã decidiu reduzir os controlos físicos ao mínimo possível. Já o sistema de infotainment de nova geração recebe os cada vez mais comuns sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Base do Grupo Stellantis

O novo Opel Astra vai recorrer à plataforma EMP2, a mesma utilizada por outros modelos do Grupo Stellantis como o Peugeot 308, e promete um comportamento “tão sereno quanto dinâmico”. Para tal, utiliza uma configuração de suspensão independente tipo McPherson na dianteira e barra de torção atrás. Tudo isto é acompanhado por uma rigidez de torção 14% superior face ao antecessor.

Graças à plataforma EMP2 o novo Opel Astra vai estar equipado com vários tipos de motorizações. Numa primeira fase será comercializado com motores a gasolina, Diesel e híbrido plug-in. O leque de potências dos motores a combustão varia entre os 110 cv e 130 cv, enquanto o híbrido plug-in chega aos 225 cv. De referir ainda que esta geração vai ter, pela primeira vez, uma variante 100% elétrica que só deverá chegar numa fase posterior. Por fim, a Opel vai abrir as encomendas para o novo Astra já no outono, com as primeiras entregas a serem entregues aos clientes no início do próximo ano.