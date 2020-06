A terceira geração do modelo que deu origem ao movimento crossover e SUV, deverá surgir no mercado já em 2021.

O novo modelo já está definido em termos de estilo, tanto interior como exterior, mas necessita da validação dos testes que estão em curso e que permitiram ver o novo Qashqai ainda que debaixo de forte camuflagem.

A terceira geração do Qashqai será determinante para a Nissan, pois o plano de corte de custos da marca japonesa será draconiano e vai retirar do mercado europeu vários modelos.

A camuflagem não deixa ver muito, mas o AUTOMAIS pode assegurar que a volumetria da terceira geração do Qashqai será muito semelhante à do atual modelo, mas com o estilo mais angular que caracteriza a nova linguagem de estilo da Nissan inaugurada com o Juke e prolongada com o X-Trail, apresentado como Rogue nos EUA.

Pelas imagens, percebe-se que a frente está mais baixa que atualmente, o que resulta da nova linguagem de estilo. A plataforma será a mesma, ou seja, a CMF da Aliança Renault Mitsubishi Nissan, usada no Renault Kadjar e no X-Trail. O Qashqai não deverá voltar a oferecer motorizações diesel, optando a Nissan por alargar a oferta eletrificada com sistemas híbridos, ligeiros, normais e Plug In, este vindo do Mitsubishi Outlander PHEV. Por outro lado, o Qashqai não deverá ter uma versão 100% elétrica para não “chocar” com o Ariya que chegará no próximo ano.

Já o interior receberá ampla renovação, com o sistema de info entretenimento muito melhorado, mais qualidade, quer percecionada, quer real e melhor arrumação interior.