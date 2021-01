A Nissan anunciou o início da comercialização do Leaf de 2021 que, face ao antecessor, apresenta um conjunto de melhorias tecnológicas para “combater” num segmento de elétricos com cada vez mais rivais. Face ao modelo anterior, os clientes vão encontrar um novo sistema de intervenção de ângulo morto inteligente (IBSI) que fará parte da lista de equipamento de série em todas as versões. Para além disso, a variante Tekna inclui ainda retrovisor interior com visão inteligente que permite ver através de um ecrã LCD integrado o que está a acontecer na parte traseira do veículo.

No capítulo da conectividade, a aplicação de smartphone NissanConnect Services, que monitoriza e controla algumas das funcionalidades do veículo, passa a contar com, por exemplo, a possibilidade de destrancar as portas, algo que não acontecia no modelo do ano anterior. Conta ainda com os serviços opcionais de hotspot Wi-Fi, da autoria da Orange, com quatro planos de dados disponíveis. Por fim, tudo isto está disponível no mercado português com o preço a começar nos 23 mil euros.