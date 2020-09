O novo Mini Countryman passa a estar disponível numa nova versão designada Northwood Edition e destaca-se pela extensa lista de equipamento e por alguns elementos de personalização exclusivos, passando, a partir de hoje, a estar disponível na rede de concessionários oficiais.

O Countryman é o maior e mais versátil membro da família MINI, combinando o dinamismo inerente à marca inglesa com um espírito mais aventureiro, oferecendo igualmente uma elevada robustez. A versatilidade do Countryman é ainda complementada pelo opcional sistema de tração integral ALL4.

Northwood Edition

Combina um design distinto e robusto e é uma versão inspirada nos cenários da cidade de Northwood, situada na ilha de Wight no Reino Unido. Foi aqui que no século XIX se realizou a primeira emissão de rádio da história entre a equipa de rádio na ilha e a Rainha Vitória. Esta nova versão pode ser associada a qualquer uma das motorizações da gama, excepto à versão John Cooper Works.

Quanto a equipamento exclusivo, destacam-se, por exemplo, as jantes de 17 polegadas, a bagageira com abertura e fecho automático, a câmara traseira, o teto de abrir panorâmico e os sensores de estacionamento. Esteticamente, inclui também alguns elementos diferenciadores como os Side Scuttles, as soleiras das portas, autocolantes específicos, pintura de tejadilho exclusiva, entre outros.

O novo Countryman está disponível nos concessionários da Mini com preços a partir de €28.990. As motorizações mais vendidas em Portugal – One D e Cooper SE Híbrido Plug-In – têm preços a partir de €31.300 e €42.650, respetivamente.