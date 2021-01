A Mercedes decidiu evoluir o sistema MBUX para um novo nível. Os veículos atuais juntam dois ecrãs num formato único e conhecido em toda a gama da marca alemã, porém, o novo elétrico Mercedes EQS vai ser o primeiro a receber o denominado MBUX Hyperscreen apresentado hoje (7 de janeiro). De um modo geral, é uma peça única que une três ecrãs e que vai atravessar o tablier de uma ponta à outra. Um dos ecrãs será utilizado para o painel de instrumentos, o que se apresenta à frente do condutor, o central será para o sistema de infotainment e funções relacionadas com ar condicionado, enquanto o terceiro será de entretenimento para o passageiro dianteiro. Os últimos dois utilizam tecnologia OLED.

De acordo com a Mercedes, o MBUX Hyperscreen passou por um processo chamado “Silver Shadow” que reduz os reflexos e torna a limpeza mais fácil. Revelam ainda que a iluminação ambiente dá a sensação de que o ecrã está a”flutuar” e, nas pontas, encontramos as tradicionais saídas de ventilação incorporadas na peça.

Quanto ao sistema operativo, a Mercedes revela que é uma evolução do apresentado no mais recente Mercedes-Benz Classe S. O construtor alemão afirma que é “radicalmente fácil de operar”. O sistema recorre a inteligência artificial que aprende as preferências do utilizador e transmite as funções do veículo mais apropriadas quando são necessárias. Por fim, esta nova tecnologia vai estrear no elétrico EQS que será apresentado ainda este ano.