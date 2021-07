O novo Lexus NX, apresentado no mês passado, tem apenas motorizações eletrificadas.

A Lexus apresentou a quarta geração do NX no mês passado. O SUV premium, que tem como base a plataforma TGNA-K, a mesma do RAV4, é visto como um dos principais lançamentos da marca em 2021, principalmente pela importância que tem no número de vendas a nível mundial. Agora, a Lexus Portugal anunciou que, em solo nacional, a nova geração do NX será disponibilizada para pré-reserva no último trimestre de 2021 e lançado no início de 2022.

Uma das principais novidades do novo Lexus NX acontece debaixo do capot. De facto, apresenta-se com a estreia de uma variante híbrida plug-in – 450h PHEV – que está equipada com o motor 2.5 litros a gasolina associado a um propulsor elétrico instalado no eixo traseiro. No total, o SUV debita 306 cv, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em sensivelmente seis segundos. O motor elétrico é alimentado por uma bateria de 18,1 kWh que garante uma autonomia em modo 100% elétrico de até 63 km. Quanto aos consumos, a Lexus anuncia uma média inferior a 3 l/100 km. A restante gama é ainda composta pela típica versão híbrida, 350h, que recorre ao mesmo motor 2.5 litros a gasolina, mas neste caso com 242 cv.