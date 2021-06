Depois dos teasers, a Lexus revelou o novo NX. O SUV nipónico que tem como base a plataforma TGNA-K, a mesma do Toyota RAV4, é visto como um dos principais lançamentos da marca este ano, não só pelo reforço de argumentos ao nível visual e tecnológico, mas também pela estreia de uma motorização híbrida plug-in. Começando pelo exterior, mantém as linhas já conhecidas da marca, mas com algumas novidades como é o caso dos novos faróis full LED e, atrás, a passagem do logo para o centro da bagageira. É também na secção traseira que encontramos uma das principais alterações com o Lexus NX a adotar um design de farolins interligados por uma barra luminosa.

Já no interior as mudanças são ligeiramente mais profundas. A adoção do novo conceito “Tazuna” dá ao Lexus NX um design com praticamente todos os comandos direcionados para o condutor. Assim, encontramos um painel de instrumentos digital ladeado pelo novo ecrã de 9,8 polegadas, dimensões essas que crescem para as 14 polegadas nos níveis de equipamento mais elevados. O sistema de infotainment foi também revisto e, segundo a marca nipónica, tem um processamento 3,6 vezes mais veloz do que o antecessor.

Uma das principais novidades do novo Lexus NX acontece debaixo do capot. De facto, apresenta-se com a estreia de uma variante híbrida plug-in – 450h PHEV – que está equipada com o motor 2.5 litros a gasolina associado a um propulsor elétrico instalado no eixo traseiro. No total, o SUV debita 306 cv, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em sensivelmente seis segundos. O motor elétrico é alimentado por uma bateria de 18,1 kWh que garante uma autonomia em modo 100% elétrico de até 63 km. Quanto aos consumos, a Lexus anuncia uma média inferior a 3 l/100 km.

A restante gama é ainda composta pela típica versão híbrida, 350h, que recorre ao mesmo motor 2.5 litros a gasolina, mas neste caso com 242 cv. Para quem preferir apenas combustão a Lexus oferece ainda o NX250 e NX350, ambos com motores quatro cilindros em linha, o primeiro atmosférico e o segundo sobrealimentado, que debitam 199 cv e 279 cv, respetivamente. Por fim, o novo Lexus NX deve chegar ao mercado português ainda em 2021.