A Lexus prepara-se para lançar o novo NX no próximo dia 11 de junho. Para já, as informações sobre o SUV ainda são escassas, mas a marca nipónica deixou-nos um pequeno teaser da traseira do modelo. Nessa imagem vemos que os farolins vão adornar um novo design e encontram-se interligados por uma barra luminosa. Também novidade é a passagem do logo Lexus para uma zona de maior destaque na tampa da bagageira. Apesar de não haver informações sobre o interior, é esperado que o novo lexus NX adote um design moderno e com um reforço tecnológico assinalável face ao seu antecessor. No entanto, temos de esperar por dia 11 de junho para confirmarmos todas as informações sobre o novo SUV da marca nipónica.