Depois dos atrasos devido ao coronavírus, o Land Rover Defender 90 teve a produção e entregas ao cliente adiadas, porém, estão disponíveis desde setembro de 2020 (já disponíveis no configurador da marca). Em conjunto a marca britânica revelou que o SUV ganha agora variantes híbridas plug-in e um novo motor Diesel seis cilindros.

Começando pela variante eletrificada, a denominada P400e, o Land Rover Defender está equipado com o motor quatro cilindros 2.0 litros, associado a um propulsor elétrico, que garantem uma potência combinada de 404 cavalos de potência. Com este valor é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,6 segundos. Tratando-se de um híbrido plug-in, há a possibilidade de percorrer até 43 quilómetros em modo 100% elétrico. “O novo P400e híbrido plug-in garante um balaço perfeito entre performance, com economia de combustível e capacidades todo-o-terreno”, afirma Ian Gray, engenheiro avançado das motorizações.

Por outro lado, a Land Rover não quer deixar cair as opções a gasóleo. Para tal, anunciaram a nova variante D300 que garante um motor seis cilindros em linha 3.0 litros com 300 cavalos e 650 Nm de binário. Disponível nas duas carroçarias, é na 90 que consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,7 segundos. Este bloco está equipado com um assistente mild hybrid. Por fim, ainda não há data de lançamento destas variantes em Portugal, mas já se encontra disponível no Reino Unido.