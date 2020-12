À primeira vista, percebemos que tem uma verdadeira influência no mítico Citroën 2CV Sahara 4×4, porém, é bem mais do que isso. De acordo com a leiloeira Bonhams, foi criado nos anos 80 pelo francês Jack Hanon que queria competir no Rallye de l’Atlas, uma prova com mais de 2800 km que acontecia em M