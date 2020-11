O novo Lamborghini Huracán STO, apresentado há dias, é a mais recente criação da casa italiana. Este que é a versão de estrada do modelo utilizado na competição, é igualmente o sucessor do Performante que está apenas disponível na configuração de tração traseira. Para tal, a marca italiana recorreu à Bridgestone para fornecer pneus para o novo veículo e, assim, o Huracán STO vai “calçar” pneus Potenza feitos sob medida. A empresa projetou um pneu de “alto desempenho capaz de maximizar a tração, manuseabilidade, controlo e desempenho geral extremo do Huracán STO”, afirma a Bridgestone.

“É um prazer para a nossa equipa trabalhar tão de perto com a Lamborghini pela primeira vez e num projeto tão emocionante. O Huracán STO é uma incrível peça de engenharia que merece um pneu personalizado que possa cumprir todo o seu potencial. Posso dizer com orgulho que a Bridgestone entregou um pneu de alto desempenho. Tem sido fantástico para a equipa ter trabalhado num projeto que está na vanguarda da tecnologia de tantas maneiras”, acrescenta Steven De Bock, Vice-Presidente da EMIA da área de Produtos e Consumo de Reposição.

De recordar que o Lamborghini Huracán STO está equipado com um motor V10 com 640 cavalos e 565 Nm de binário, potência essa para “apenas” 1339 kg. Com estes argumentos, o supercarro acelera dos 0 aos 100 km/h em 3 segundos. As primeiras unidades serão entregues na próxima primavera.