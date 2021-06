O novo Kia Sportage chega com uma grande revolução. Tal como podemos ver na galeria em cima, adota linhas semelhantes às estreadas pelo Kia EV6, o novo modelo 100% elétrico da marca sul-coreana, onde se destacam as luzes diurnas estilo boomerang, a grelha de grandes dimensões, faróis em LED numa posição mais elevada e, claro, o novo logo da Kia. Este modelo que é construído na Eslováquia apresenta ainda uma secção traseira com os dois farolins interligados por uma barra luminosa e, na parte inferior da carroçaria, surgem plásticos de cor escura que conferem um aspeto mais robusto ao modelo.

No interior, o Kia Sportage passou, igualmente, por uma mudança bastante radical. Em primeiro lugar, surge um novo volante de três braços que tem atrás de si um painel que une os ecrãs do painel de instrumentos e central, este último onde são transmitidas as informações do sistema de infotainment. Os botões físicos foram reduzidos ao mínimo possível, mas a Kia decidiu manter os comandos do ar condicionado separados do ecrã central.

Ao nível de motores ainda não há informações, mas deverá adotar soluções idênticas às utilizadas no “primo” Hyundai Tucson. Ou seja, deverá ser oferecido com motorizações Diesel, gasolina e até híbrido. Todos estas informações vão ser reveladas pela marca sul-coreana no próximo mês de julho.