A Kia revelou um novo teaser oficial do Sportage. O SUV sul-coreano, que tem apresentação marcada para o próximo dia 8 de junho, vai receber um visual exterior distinto e, segundo o teaser, podemos esperar uma secção dianteira mais moderna com destaque para a nova assinatura de luz. Para além disso, deve receber alguns detalhes visíveis no EV6, o novo 100% elétrico da marca.

Já no interior é onde encontramos as principais diferenças. De facto, o teaser mostra um ecrã curvo de grandes dimensões que liga painel de instrumentos e ecrã central num só, acompanhado por um volante redesenhado e com o novo logo da Kia. Por fim, o Kia Sportage deve começar a ser comercializado ainda este ano.