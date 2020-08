Depois da revelação do novo Kia Sorento, a marca sul coreana apresenta agora as informações da variante híbrida plug-in. Para além de ser a mais potente da gama, é também a que emite menos emissões. Para tal, está equipado com o motor 1.6 litros turbo a gasolina que, por si só, debita 180 cavalos e 265 Nm de binário. Em associação surge o propulsor elétrico que acrescenta mais 90 cv e 304 Nm. Como ambos não atingem o pico em simultâneo, a potência combinada máxima é de 265 cv e 350 Nm de binário.

O motor elétrico é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 13,8 kWh de capacidade, contudo, a Kia ainda não revelou os valores WLTP para autonomia em modo 100% elétrico. Apesar da inclusão da bateria, a marca sul coreana salienta que não reduziu em demasia as quotas de espaço no interior. Exemplo disso é a bagageira que permite 175 litros, extensíveis para 809 lt com a terceira fila de bancos rebatida, algo que representa uma perda de apenas 12 litros face às alternativas a combustão.

Por fim, está disponível nas configurações de cinco e sete lugares e apresenta todas as tecnologias já conhecidas na apresentação do modelo há uns meses. No que diz respeito a design o único detalhe diferenciador é a entrada de carregamento. De acordo com a Kia, o Sorento vai chegar aos mercados europeus em 2021. Os preços ainda não foram revelados.