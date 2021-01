A Kia anunciou a chegada do renovado Rio a Portugal. O utilitário sul-coreano é vendido com dois motores, sendo o 1.2 atmosférico de 84 cavalos e transmissão manual de cinco velocidades a “porta de entrada” para a gama. Para além deste, encontramos o 1.0 T-GDI com 100 cavalos que pode estar associado à caixa manual de seis velocidades ou automática de dupla embraiagem de sete velocidades.

Quanto a níveis de equipamento, a motorização “mil” conta apenas com a variante Drive que oferece de série sistema de travagem de emergência, aviso de saída de faixa, alerta de atenção do condutor, ar condicionamento automático e espelhos retrovisores com rebatimento elétrico. Para além disso, surge equipado com jantes de 16 polegadas e um sistema de infotainment com os cada vez mais comuns sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Conheça os preços do renovado Kia Rio:

Gasolina:

1.2 CVVT Urban (manual) – 17 900 euros (campanha de lançamento 14 250 euros)

1.0 T-GDI Drive (manual) – 19 950 euros (16 300 euros)

1.0 T-GDI Drive (automático 7DCT) – 21 950 euros (18 300 euros)