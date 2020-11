O I-Pace, o SUV totalmente elétrico da Jaguar, chegará ao mercado na sua versão MY21 com uma capacidade de carregamento mais rápida, bem como com uma superior eficiência. Há novas opções quer para o exterior, quer para o interior, e a marca britânica passa igualmente a disponibilizar atualizações tecnológicas, por exemplo, no sistema de infotainment Pivi Pro.

Assim, passará a ser possível ao I-Pace atingir 127 quilómetros de autonomia WLTP em apenas 15 minutos de carga. O tempo de carregamento de 0 a 100% é de apenas 9,3 horas. A bateria pode também ser carregada através de corrente AC trifásica até 11 kW. A eficiência foi melhorada através da adoção, por exemplo, de novos rolamentos das rodas, da redução da resistência do travão e ainda através de alterações na capacidade de regeneração de energia.

O motor do I-Pace produz até 400 cavalos e 696 Nm e cumpre a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos. Graças à sua bateria de 90 kWh, declara uma autonomia total de 470 quilómetros, segundo as normas WLTP. O I-Pace recebe também melhorias a nível de assistentes de condução, passando a contar com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, bem como com uma câmara com visibilidade de 360 graus.

No habitáculo é novidade a inclusão de um carregador sem fios para smartphones e ainda as entradas USB-C nos lugares traseiros. O sistema de infotainment Pivi Pro está mais rápido e possui funcionamento mais intuitivo, estando associado a um ecrã de 10 polegadas. Por fora, o elétrico da Jaguar conta com nova grelha dianteira cromada. A iluminação é sempre em LED mas possui três configurações possíveis. Estão disponíveis quatro novas cores de carroçaria e um novo desenho para as jantes de 19 polegadas.

O novo Jaguar I-Pace está já disponível para encomenda na rede oficial de concessionários com um preço base de 81 788 euros.