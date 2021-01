O novo Hyundai Kauai tem a tarefa de continuar a “seduzir” os clientes europeus tal como o seu antecessor. De facto, o SUV é um dos modelos mais populares da marca sul-coreana e, em Portugal, não é exceção. Relativamente à imagem, o Kauai recebe uma secção dianteira redesenhada, mas com influência semelhante à encontrada na anterior geração. Já na traseira destaque para os novos farolins e para-choques. Tudo isto é acompanhado por um interior ainda mais tecnológico ao receber, de série em todas as versões, o painel de instrumentos digital e ecrã central de 10,25 polegadas.

A Hyundai realizou um reforço nos sistemas de segurança ativa Hyundai SmartSense. De facto, passamos a encontrar alerta de arranque do veículo dianteiro, sistema de informação de velocidade máxima, alerta de passageiros nos bancos traseiros e a travagem autónoma de emergência passa agora a ter a função de deteção de ciclistas.

Relativamente a motores, nesta primeira fase de lançamento, os clientes vão poder escolher entre o 1.0 T-GDI com 120 cavalos e caixa manual de seis velocidades, o mais vendido em Portugal no antecessor. Este bloco foi revisto e, segundo a Hyundai, produz menos 7% de emissões CO2 e, para além disso, é ligeiramente mais “poupado” no que diz respeito a consumos. A outra opção é o já conhecido motor Diesel 1.6 CRDi, com caixa manual ou DCT, mas desta vez equipado com um sistema mild hybrid e 136 cavalos. A inclusão da eletrificação permitiu aumentar a potência sem que isso aumente as emissões ou consumos. Por fim, o Kauai já está disponível no mercado português com dois níveis de equipamento disponíveis – Premium e Premium +. De referir ainda que, numa segunda fase de lançamento vão chegar novas versões e motorizações e, mais tarde, a versão N-Line.

Conheça os preços do novo Hyundai Kauai:

Gasolina

1.0 T-GDi Premium – 22 575€

1.0 T-GDi Premium (duas cores) – 23 175€

1.0 T-GDi Premium + Pack Plus – 24 025€

1.0 T-GDi Premium (duas cores) + Pack Plus – 24 625€

Diesel

1.6 CRDi 48V Premium manual – 29 899€

1.6 CRDi 48V Premium manual (duas cores) – 30 499€

1.6 CRDi 48V Premium manual + Pack Plus – 31 349€

1.6 CRDi 48V Premium manual (duas cores) + Pack Plus – 31 949€

1.6 CRDi 48V Premium DCT – 31 724€

1.6 CRDi 48V Premium DCT (duas cores) – 32 324€

1.6 CRDi 48V Premium DCT + Pack Plus – 33 174€

1.6 CRDi 48V Premium DCT (duas cores) + Pack Plus – 33 774€