Novo Honda HR-V hybrid já tem data de apresentação

A Honda está prestes a apresentar a terceira geração do HR-V que, segundo a própria marca, vai ser revelado a 18 de fevereiro deste ano. Uma das principais alterações é a mudança de nome para HR-V e:HEV, ou seja, o será um SUV vendido apenas com motorização híbrida, uma medida em linha com a estratégia