A Honda anunciou que o Civic hatchback vai ser apresentado no próximo dia 23 de junho, uns meses após a revelação da variante sedan. A marca nipónica decidiu marcar o momento com a revelação de uma foto teaser em que a principal diferença entre as duas carroçarias acontece no pilar B para trás com o hatchback a garantir um visual ligeiramente mais desportivo. Apesar de ainda não serem conhecidas as especificações, sabemos que a 11ª geração do modelo vai ter uma versão Type R e que a mesma vai continuar a apostar numa motorização a combustão. Ainda assim, temos de esperar pelo próximo dia 23 de junho para vos trazer todas as informações sobre a nova geração do Honda Civic.