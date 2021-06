Depois de termos conhecido a versão sedan, a Honda apresentou agora o novo Civic hatchback. A 11ª geração do compacto japonês chega aos mercados europeus em 2022 e será proposto apenas com motorizações híbridas, uma característica que já tínhamos visto no Jazz e HR-V. Assim, o e:HEV vai estar equipado com o motor quatro cilindros de 1.5 litros associado a uma embraiagem e uma caixa de apenas uma velocidade. Isto permite gerar corrente para a bateria, mas também tem capacidade para mover as rodas paralelamente com o motor elétrico. No entanto, a marca japonesa não revelou valores de potência, algo que só saberemos posteriormente.

Quanto ao visual é em tudo semelhante ao que já conhecíamos da variante sedan. Tal como podemos ver nas fotos da galeria em cima, adota um visual mais moderno com linhas simples e um estilo quase fastback. Já no interior, os comandos físicos foram reduzidos ao mínimo possível. Ao nível tecnológico inclui um ecrã central de 7 ou 9 polegadas que transmite as informações do novo sistema de infotainment, enquanto à frente do condutor surge um novo painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas. Quanto ao desportivo Honda Civic Type R, este deve continuar a fazer parte da gama e, ao que tudo indica, deve manter um motor a combustão pura e, felizmente, caixa manual.