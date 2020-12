A Ford introduziu a tecnologia “AWD Disconnect” na gama Kuga, incluindo a nova versão eletrificada Hybrid. Este sistema utiliza a tecnologia de inteligência artificial para desligar a tração integral apontando a uma superior eficiência quando as condições assim o permitirem. O sistema pode voltar a ligar-se rapidamente quando for necessária mais aderência.

“A tração integral não é apenas para quando conduzimos fora de estrada. A tração extra pode tornar as viagens mais tranquilas, seguras e menos stressantes para os condutores, particularmente em condições de inverno. Concebemos o nosso novo Kuga Hybrid para ajudar os condutores a poupar nos custos de combustível. A inteligência artificial da desconexão AWD permite-lhes fazer exatamente isso ao mesmo tempo que mantém todos os benefícios da tração integral inteligente”, disse Glen Goold, engenheiro chefe do programa Kuga.

O sistema analisa, através de sensores, em tempo real, quais as rodas com mais tração. As alterações no envio da potência podem demorar menos de 20 milissegundos e numa situação extrema o sistema pode até enviar 100% da potência para as rodas traseiras. Para além dos sensores nas rodas, são também analisados sinais de ativação do limpa para-brisas e temperatura exterior, por exemplo.