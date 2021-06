A Ferrari voltou a ser vista a testar a motorização V6 híbrida. Contudo, este novo vislumbre, captado pelo youtuber Varryx, apresenta-se com uma carroçaria ainda camuflada, mas que pode vir a ser a utilizada no carro de produção. Um dos dados que pode deixar os fãs da marca ligeiramente desiludidos é o som da motorização eletrificada, bastante diferente do que estamos habituados. Porém, é visto como um sucessor do Dino, apesar de não utilizar o nome, e tem chegada prevista para 2022. Assim, a Ferrari vai ter um rival direto de outras marcas, como por exemplo a McLaren, que já está a desenvolver, igualmente, um desportivo híbrido com motor V6. https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=q36UGdDKmbw&feature=emb_title

Fonte e foto: Varryx