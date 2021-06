A Alfa Romeo anunciou Alejandro Mesonero-Romanos como novo diretor de design da marca italiana. Para quem não conhece, este foi o designer responsável pelos Cupra Tavascan, Cupra Formentor, 4ª geração do Seat Leon e 5ª geração do Ibiza e Arona, tudo isto antes de sair para a Renault em outubro de 2020. Durante o curto período de tempo em que esteve no grupo francês foi o responsável pela criação do concept Dacia Bigster. Agora, vai abraçar um novo trabalho com a Alfa Romeo e vai ter a responsabilidade de renovar a gama da marca italiana.

“A chegada de Alejandro representa uma grande oportunidade para a Alfa Romeo. Alejandro Mesonero-Romanos é um fã do automóvel e fez um trabalho maravilhoso na Cupra. Eu e a Equipa de Design estamos ansiosos para trabalhar com ele”, refere Jean-Pierre Ploué, chefe de design do Grupo Stellantis. Por fim, Mesonero-Romanos vai assumir o cargo a 1 de julho de 2021.