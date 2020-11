É fã do videojogo WRC9? Então esta notícia é para si. A Toyota Motor Europe e a NACON decidam presenciar os “pilotos virtuais” com um novo brinde a tempo do Natal. O WRC vai receber, em dezembro, um concept do Toyota GR Yaris. O jogo desenvolvido pela KT Racing vai receber aquele que é, muito provavelmente, uma réplica bastante próxima do carro utilizado na próxima temporada de WRC.

De relembrar que foi criada uma competição virtual denominada eSports WRC, algo que surge da parceria da Toyota Motor Europe e a NACON em que o prémio é algo desejado por muitos: um Toyota GR Yaris verdadeiro.