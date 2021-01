O novo Citroën C5 deverá ser mostrado ao público já em 2021. Nesse sentido, a marca do double chevron continua a desenvolver a nova geração do modelo, tendo este sido “caçado” com um extenso fato de camuflagem algures na China, um dos principais mercados para a marca francesa.

Esta nova geração, a terceira em quase 20 anos de história do modelo, assentará sobre a plataforma EMP2 e terá na eletrificação das suas motorizações um dos seus principais argumentos.

Não são ainda conhecidos detalhes sobre as motorizações que irá adotar, mas tudo indica que partilhará, por exemplo, os motores de três e quatro cilindros de outros modelos do grupo PSA, inclusivamente as versões plug-in como o 1.6 Turbo de 225 cavalos.

Se os planos não se alterarem, o novo Citroën C5 deverá ser apresentado no Salão Automóvel de Xangai.