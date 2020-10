Depois de tanto mistério, a Bugatti revelou finalmente o novo modelo: Bolide. Este é, de longe, o mais radical de toda a gama de hipercarros e é feito apenas para pista. Começando pelo exterior, a Bugatti criou um verdadeiro carro de corrida com um visual extremamente agressivo e diferente. De facto, surge com farolins em “X” e apresenta uma entrada de ar no tejadilho que melhora a circulação de ar no compartimento do motor.

No entanto, as principais surpresas deste hipercarro acontecem na performance. De facto, está equipado com o motor W16 8.0 litros que debita 1600 cavalos, contudo, se recorrermos a combustível de competição é possível chegar aos 1850 cavalos e 1850 Nm de binário. Este aumento de potência face ao Super Sport 300+ é conseguido através do desenvolvimento de quatro novos turbos.

Tudo isto é acompanhado por apenas 1240 kg, sensivelmente o mesmo de um típico carro compacto. Feitas as contas, o peso por cavalo é bem inferior a 1 kg, o que o torna num verdadeiro “monstro” de pistas. Por falar nisso, a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 2,17 segundos, enquanto dos 0 aos 200 km/h salta para os 4.36 segundos. Quanto à velocidade máxima ainda não é certa, mas a marca de Molsheim afirmam que é “bem superior” a 500 km/h. Por fim, ainda não há preço definido, mas deve, muito provavelmente, estar na casa dos milhões.