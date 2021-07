O novo BMW Série 2 Coupé está bastante distinto do Série 2 Gran Coupé ao nível visual e vai ser vendido, numa primeira fase de lançamento, com três motorizações.

Depois de uma longa espera a BMW revelou o novo Série 2 Coupé. A variante mais dinâmica procura um tipo de cliente que gosta de uma experiência de condução emotiva. Para tal, e ao contrário do Série 2 Gran Coupé que é tração dianteira, o novo Série 2 Coupé continua a ter a potência nas rodas traseiras, com exceção do M240i xDrive. Começando pelo exterior, está maior do que o antecessor, mas por outro lado está 28 mm mais baixo. A distância entre eixos é agora superior em 51 mm face à anterior geração e, segundo a BMW, conseguiram chegar a uma variação de 50-50 no que diz respeito a distribuição de peso entre secção dianteira e traseira, algo que vai certamente ajudar na agilidade e condução em curva.

Apesar de manter uma silhueta semelhante à do antecessor, destaca-se por uma nova filosofia de design. O principal destaque tem de ser dado a mais um formato de grelha da BMW, com o Série 2 Coupé a receber um estilo mais convencional com o “duplo rim” contido, mas elegante. Como é comum na marca alemã, as variantes vão diferenciar-se por pequenos detalhes, com o topo de gama M240i xDrive a receber, por exemplo, ponteiras de escape mais desportivas e jantes únicas de 19 polegadas. Já no interior, é em tudo semelhante com o Gran Coupé, ou seja, está equipado com um painel de instrumentos digital, ladeado por um ecrã central com o mais recente sistema de infotainment da marca.

Quando a versões, nesta primeira fase de lançamento será oferecido em três opções distintas. A gasolina, surge o 220i que está equipado com o motor quatro cilindros de 2.0 litros que debita 184 cv e 300 Nm de binário. Ainda a gasolina encontramos o topo de gama M240i xDrive, mas desta vez com o seis cilindros em linha que atinge 374 cv e 500 Nm de binário, potência essa que chega às quatro rodas. Para quem ainda quer Diesel, a BMW vai ter como opção o 220d que recebe o bloco quatro cilindros de 2.0 litros, acompanhado por um sistema mild hybrid, que debita 190 cv e 400 Nm de binário. Por fim, o novo BMW Série 2 Coupé só deve chegar ao mercado em 2022 e, no que diz respeito ao “todo poderoso” M2, só o devemos conhecer na segunda metade do próximo ano.