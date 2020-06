O novo M5 será revelado ainda esta semana, mas acabou por ser revelado nas redes sociais. E a evolução é ligeira.

Olhando para a foto, percebemos que estão lá todas as alterações introduzidas pela BMW no renovado Série 5, como as óticas estilizadas, a grelha duplo rim maior e um para choques com amplas entradas de ar ara refrigerar o motor. As cavas das rodas são musculadas, entradas de ar, grelhas e detalhes pintados de preto brilhante, jantes de 20 ou 21 polegadas.

O interior receberá as poucas alterações do Série 5, um novo volante, novos sistemas de ajuda á condução e um renovado sistema de info entretenimento. Que terá um sistema de navegação baseado na nuvem, Android Auto e atualizações via internet.

O motor será o bloco V8 de 4.4 litros biturbo com 600 CV e 750 Nm de binário, acoplado a uma caixa de oito velocidades automática e diferencial M Activo, com tração integral. O novo M5 deverá igualar as cifras de desempenho do atual modelo: 0-100 km/h em 3,4 segundos e 305 km/h com o pacote M Driver. Caso contrário, estará limitada a 250 km/h. Haverá uma versão M5 Competition com 625 CV e 750 Nm. O 0-100 km/h será feito em 3,3 segundos.