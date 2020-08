Depois da vitória no GP da Estíria em MotoGP, Miguel Oliveira recebeu um “presente” da BMW: O novo BMW M4 Coupé.

O circuito de Red Bull Ring (Áustria) foi o palco do GP da Estíria em MotoGP. O piloto português Miguel Oliveira foi o grande vencedor e conquistou assim o primeiro triunfo da carreira na classe rainha do mundial de motociclismo. No entanto, para além do trofeu que recebeu no lugar mais alto do pódio, Oliveira também ganhou um novo BMW M4 Coupé.

Isto só é possível porque a marca bávara é parceira da Dorna Sports, a entidade que organiza o MotoGP. Assim, em conjunto com as primeiras imagens do desportivo alemão ainda camuflado, que surgiram dias antes da prova, a BMW revelou que o vencedor iria receber um novo M4. Por agora, Miguel Oliveira fez algumas voltas ao circuito no novo M4, mas vai ter de esperar mais algum tempo para o levar para casa. A apresentação oficial está agendada para setembro, mas só deve ser lançado em 2021.

Relativamente ao novo BMW M4, sabe-se que vai estar disponível em duas versões distintas. A base começa com 480 cavalos e transmissão manual de seis velocidades, enquanto a Competition salta para os 510 cavalos e caixa automática M Steptronic de oito velocidades. No exterior, apesar de ainda camuflado, percebemos que vai adotar um grelha idêntica à conhecida na nova geração do Série 4.